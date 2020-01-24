СМИ: "Челси" и "Вест Хэм" отказались от трансфера футболиста Чалова из-за стоимости

ТАСС, 24 января. Английские футбольные клубы "Челси" и "Вест Хэм" отказались от приобретения нападающего российского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Star.

Причиной отказа послужила сумма трансфера, которая составляла £25 млн (около €30 млн). Также отмечается, что армейский клуб не готов отпустить 21-летнего игрока на правах аренды. По информации издания, "Челси" рассматривал Чалова в качестве замены основному форварду команды Тэмми Абрахаму.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего за команду он провел 113 матчей, забил 36 мячей и отдал 19 голевых передач. В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах (6 голов, 5 передач). В прошлом сезоне чемпионата России он стал лучшим бомбардиром, забив 15 мячей.