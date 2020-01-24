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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова рассказала, что нервничает на своем первом взрослом чемпионате Европы

Спортсменка отметила, что планирует уделить особое внимание изучению тройного акселя между соревнованиями
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова нервничала на старте чемпионата Европы, но смогла справиться со всеми элементами в короткой программе. Об этом она рассказала журналистам.

15-летняя Щербакова, для который чемпионат Европы в Граце является дебютным в карьере, набрала за прокат короткой программы 77,95 балла.

"Сегодня нервничала, это, возможно, и сказалось, но я рада - все элементы получились. Это важные соревнования, я всегда нервничаю - иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но это мой первый взрослый чемпионат Европы, и это ответственность. Вообще это помогает лучше показать себя", - сказала Щербакова.

Фигуристка отметила, что планирует уделить особое внимание изучению тройного акселя между соревнованиями. "Тройной аксель еще не готов. И пока я не буду уверена, что прыгаю его стабильно, в программах его не будет. Мы работаем над ним, между соревнованиями будем акцентировать на нем особое внимание", - сообщила Щербакова.

Спортсменка сообщила, что успела опробовать лед на арене лишь за шесть минут до старта: "Мы только сейчас попробовали этот каток - за шесть минут до проката. В целом каток нормальный, атмосфера рабочая". 

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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