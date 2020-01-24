Фигуристка Щербакова рассказала, что нервничает на своем первом взрослом чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова нервничала на старте чемпионата Европы, но смогла справиться со всеми элементами в короткой программе. Об этом она рассказала журналистам.

15-летняя Щербакова, для который чемпионат Европы в Граце является дебютным в карьере, набрала за прокат короткой программы 77,95 балла.

"Сегодня нервничала, это, возможно, и сказалось, но я рада - все элементы получились. Это важные соревнования, я всегда нервничаю - иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но это мой первый взрослый чемпионат Европы, и это ответственность. Вообще это помогает лучше показать себя", - сказала Щербакова.

Фигуристка отметила, что планирует уделить особое внимание изучению тройного акселя между соревнованиями. "Тройной аксель еще не готов. И пока я не буду уверена, что прыгаю его стабильно, в программах его не будет. Мы работаем над ним, между соревнованиями будем акцентировать на нем особое внимание", - сообщила Щербакова.

Спортсменка сообщила, что успела опробовать лед на арене лишь за шесть минут до старта: "Мы только сейчас попробовали этот каток - за шесть минут до проката. В целом каток нормальный, атмосфера рабочая".

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.