Российские фигуристки занимают первые три места после короткой программы на ЧЕ

16-летняя Косторная получила за прокат 84,92 балла. Второе и третье места также занимают россиянки - 15-летняя Анна Щербакова (77,95) и 15-летняя Александра Трусова (74,95) соответственно. Все три фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе.

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии. На чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, она стала второй. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59).

Щербакова является двукратной чемпионкой России, в текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Китае и США, в финале Гран-при стала второй. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

Трусова дважды победила на этапах Гран-при в текущем сезоне (в России и Канаде), в финале стала третьей. В прошлом сезоне она заняла второе место на чемпионате России, в нынешнем - третье. Она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), победительницей финала юниорского Гран-при (сезон-2017/18). Трусовой принадлежит рекорд в произвольной программе (166,62).

Произвольную программу женщины представят 25 января. Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.