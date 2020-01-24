Легкоатлетка Сидорова начнет зимний сезон 27 января на чемпионате Москвы

ТАСС, 24 января. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заявила, что ее первым турниром в зимнем сезоне станет чемпионат Москвы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Спортсменка пропустит турнир "Русская зима", который пройдет 9 февраля в манеже ЦСКА. Чемпионат Москвы также состоится в манеже ЦСКА 27 января.
"Вместо того, чтобы, как обычно, анонсировать свои ближайшие старты, приходится констатировать тот факт, что зимний сезон медленно, но верно накрывается медным тазом. На "Русской зиме" меня не будет. Но так как мое наивное сердечко все еще надеется попасть на чемпионат мира, встречаемся с вами на чемпионате Москвы, попробуем там начать сезон", - сообщила Сидорова.
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Вместо того, чтобы как обычно, анонсировать свои ближайшие старты, приходится констатировать тот факт, что зимний сезон медленно, но верно накрывается медным тазом♀️ ❌На Русской Зиме меня не будет❌ Но так как моё наивное сердечко всё ещё надеется попасть на Чемпионат Мира, встречаемся с вами на Чемпионате Москвы попробуем там начать сезон 27 января, понедельник манеж ЦСКА ⏰Официально начало в 17:30, но я начну попозже, так что не бойтесь опоздать Вход свободный Приходите❤️ @iamzykova #polevault #sozvezdiepv #nike #nikewoman #nikerussia #forceisfemale #pv_management #pv_team #roadtosomewhere
Ранее от участия в соревнованиях отказалась трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в знак протеста против событий, которые разворачиваются в российской легкой атлетике, и действий руководства Всероссийской федерации легкой атлетики, проводящей турнир.
В активе 28-летней Сидоровой победа на чемпионате мира, а также две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золотая медаль чемпионата Европы, две золотые и одна бронзовая награды чемпионатов Европы в помещении.