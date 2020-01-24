Легкоатлетка Сидорова начнет зимний сезон 27 января на чемпионате Москвы

ТАСС, 24 января. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова заявила, что ее первым турниром в зимнем сезоне станет чемпионат Москвы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Спортсменка пропустит турнир "Русская зима", который пройдет 9 февраля в манеже ЦСКА. Чемпионат Москвы также состоится в манеже ЦСКА 27 января.

"Вместо того, чтобы, как обычно, анонсировать свои ближайшие старты, приходится констатировать тот факт, что зимний сезон медленно, но верно накрывается медным тазом. На "Русской зиме" меня не будет. Но так как мое наивное сердечко все еще надеется попасть на чемпионат мира, встречаемся с вами на чемпионате Москвы, попробуем там начать сезон", - сообщила Сидорова.