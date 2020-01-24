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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Алиев сообщил, что Фернандес поздравил его с победой на чемпионате Европы

Испанец одержал седьмую подряд победу на прошлогоднем европейском первенстве, после чего объявил о завершении карьеры
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Семикратный чемпион Европы по фигурному катанию испанец Хавьер Фернандес поздравил россиянина Дмитрия Алиева с победой на европейском первенстве в австрийском Граце. Об этом российский фигурист сообщил в интервью ТАСС.

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20-летний Алиев в четверг с результатом 272,89 балла выиграл чемпионат Европы, став первым российским фигуристом с 2012 года, кому удалось завоевать золото турнира. Фернандес одержал седьмую подряд победу на прошлогоднем европейском первенстве в Минске, после чего объявил о завершении карьеры.

"Хави мне вот сегодня написал, поздравил меня, - сказал Алиев. - Я ему тоже ответил, сказал: "Спасибо тебе, Хавьер. Скучаю по твоему катанию, ты для меня легенда".

Алиев также является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Москве.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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