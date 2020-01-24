Фигурист Алиев заявил, что сумел обрести счастье на победном чемпионате Европы

В четверг 20-летний Алиев с результатом 272,89 балла выиграл чемпионат Европы, став первым российским фигуристом с 2012 года, кому удалось завоевать золото турнира. С 2013 по 2019 год на чемпионате Европы неизменно побеждал испанец Хавьер Фернандес, в прошлом году объявивший о завершении карьеры.

"Да, в первую очередь это огромный поток счастья, - сказал Алиев в ответ на вопрос о том, обрел ли он на этом турнире то, чего ему раньше не хватало. - Каждый из нас любит ощущать его, для меня счастье - это радовать тренеров, семью, себя, фанатов, Россию. Потому что сейчас до сих пор еще идут всплески от фанатов, различных источников. И все радуются, поздравляют, Евгению Владимировичу (Рукавицыну, тренеру спортсмена - прим. ТАСС) тоже очень большой поток сообщений, и я очень рад и горд и за себя, и за тренера, потому что он мне родной человек".

Алиев также является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Москве.