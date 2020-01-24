Российские борцы завоевали пять золотых наград в первый медальный день мемориала Ярыгина

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Россияне победили в пяти из семи весовых категорий в первый медальный день международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина. Соревнования проходят в Красноярске.

В четверг состоялись предварительные схватки. В пятницу, в первый медальный день россияне завоевали 21 награду: пять золотых, пять серебряных и 11 бронзовых.

У мужчин во всех трех весовых категориях пьедестал почета заняли россияне. В весовой категории до 57 кг победу одержал Азамат Тускаев, вторым стал Ахмед Идрисов, третье место у Рамиза Гамзатова и Арыйана Тютрина, в весе до 61 кг лучшим стал Александр Богомоев, вторым - Рамазан Ферзалиев, третьими - Абасгаджи Магомедов и Кежик Чымба, в категории до 70 кг золотую медаль завоевал Исраил Касумов, серебряную - Давид Баев, бронзовые - Чермен Валиев и Евгений Жербаев.

Среди женщин победу одержали Ольга Хорошавцева (до 50 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг). Серебряными призерами стали Надежда Соколова (до 50 кг) и Хадижат Муртазалиева (до 59 кг). Бронзовые награды в активе Анжелики Ветошкиной (до 50 кг), Екатерины Исаковой, Анастасии Сидельниковой (обе - до 55 кг), Юлии Пронцевич и Натальи Федосеевой (обе - до 65 кг).

Первую золотую медаль турнира завоевала спортсменка из Монголии Намуунцецег Цогт Очир в весовой категории до 50 кг. В финале она победила Соколову со счетом 7:2.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск, с 1999 года турнир носит статус Гран-при. В соревнованиях принимают участие 362 спортсмена из 13 стран. Турнир завершится 26 января.