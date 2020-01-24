{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские борцы завоевали пять золотых наград в первый медальный день мемориала Ярыгина

Победы одержали Азамат Тускаев, Александр Богомоев, Исраил Касумов, Ольга Хорошавцева и Мария Кузнецова

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Россияне победили в пяти из семи весовых категорий в первый медальный день международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина. Соревнования проходят в Красноярске.

В четверг состоялись предварительные схватки. В пятницу, в первый медальный день россияне завоевали 21 награду: пять золотых, пять серебряных и 11 бронзовых.

У мужчин во всех трех весовых категориях пьедестал почета заняли россияне. В весовой категории до 57 кг победу одержал Азамат Тускаев, вторым стал Ахмед Идрисов, третье место у Рамиза Гамзатова и Арыйана Тютрина, в весе до 61 кг лучшим стал Александр Богомоев, вторым - Рамазан Ферзалиев, третьими - Абасгаджи Магомедов и Кежик Чымба, в категории до 70 кг золотую медаль завоевал Исраил Касумов, серебряную - Давид Баев, бронзовые - Чермен Валиев и Евгений Жербаев.

Среди женщин победу одержали Ольга Хорошавцева (до 50 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг). Серебряными призерами стали Надежда Соколова (до 50 кг) и Хадижат Муртазалиева (до 59 кг). Бронзовые награды в активе Анжелики Ветошкиной (до 50 кг), Екатерины Исаковой, Анастасии Сидельниковой (обе - до 55 кг), Юлии Пронцевич и Натальи Федосеевой (обе - до 65 кг).

Первую золотую медаль турнира завоевала спортсменка из Монголии Намуунцецег Цогт Очир в весовой категории до 50 кг. В финале она победила Соколову со счетом 7:2.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск, с 1999 года турнир носит статус Гран-при. В соревнованиях принимают участие 362 спортсмена из 13 стран. Турнир завершится 26 января.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Артемьев победил ван Фореста в 11-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее
В турнирной таблице лидирует американец Фабиано Каруана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС