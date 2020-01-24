Матыцин: Минспорт РФ будет делать все, чтобы защитить чистых спортсменов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство спорта РФ предпримет все, чтобы защитить чистых российских спортсменов и обеспечить развитие здорового спорта в стране. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Главный фактор решения проблемы [допинга] - это образование, разъяснение, почему допинг вреден не только для здоровья, но и для культуры, менталитета. Безусловно, мы будем делать все, чтобы защитить всех чистых спортсменов и обеспечить развитие здорового спорта в стране", - сказал Матыцин.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ во вторник. На этом посту он сменил Павла Колобкова.