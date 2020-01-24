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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Матыцин: Минспорт РФ будет делать все, чтобы защитить чистых спортсменов

По словам министра спорта, главный фактор решения проблемы допинга - это образование
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство спорта РФ предпримет все, чтобы защитить чистых российских спортсменов и обеспечить развитие здорового спорта в стране. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Главный фактор решения проблемы [допинга] - это образование, разъяснение, почему допинг вреден не только для здоровья, но и для культуры, менталитета. Безусловно, мы будем делать все, чтобы защитить всех чистых спортсменов и обеспечить развитие здорового спорта в стране", - сказал Матыцин.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ во вторник. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованияхМатыцин, Олег Васильевич
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