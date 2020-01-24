Церемония открытия акции "Студенческая спортивная ночь" прошла на Красной площади

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Церемония открытия ежегодной акции "Студенческая спортивная ночь" прошла в пятницу на Красной площади.

Мероприятие открыл министр спорта РФ Олег Матыцин, почетными гостями стали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

"Мы вместе создаем этот праздник, который так нужен нашим детям, они должны быть счастливыми, здоровыми, гордыми за свое государство и свой вуз. Сегодняшняя ночь является маленьким кирпичиком нашего будущего, пусть эта традиция сохраняется на много лет и дает нашим студентам радость, возможность заниматься спортом. Ведь спорт - это важная составляющая успеха в нашей жизни", - сказал Матыцин.

Для студентов был открыт каток на Красной площади, организованы бесплатные точки питания с горячим чаем и пирогами. В рамках акции мастер-классы для участников провели хоккеисты московского "Динамо" и призер Олимпийских игр Иван Скобрев. Завершится "Студенческая спортивная ночь" концертом с участием Дмитрия Колдуна, Доминика Джокера и арт-группой "Сопрано Турецкого".