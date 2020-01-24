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НХЛ

Матч звезд НХЛ с участием Василевского пройдет в ночь на воскресенье в Сент-Луисе

В ночь на субботу пройдет мастер-шоу

ТАСС, 25 января. Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором примет участие российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский, состоится в Сент-Луисе в ночь на воскресенье, начало - 04:15 мск. В ночь на субботу пройдут мастер-шоу звезд НХЛ и женская встреча между лучшими игроками Канады и США.

Матч звезд состоится в формате мини-турнира, в полуфиналах сборная Столичного дивизиона сыграет с командой Атлантического дивизиона, а команда Центрального дивизиона сыграет со сборной Тихоокеанского дивизиона. Встречи пройдут в формате "три на три", команды сыграют два периода по 10 минут, победители сойдутся в финале. Единственный представитель России на Матче звезд Василевский выступит за команду Атлантического дивизиона. В первоначальных списках участников российского вратаря не было, но позже он заменил голкипера "Бостона" Туукку Раска, который решил пропустить Матч звезд.

Также для участия в мероприятии были выбраны нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Овечкин второй год подряд должен был стать капитаном команды Столичного дивизиона, но снова отказался от участия в Матче звезд, чтобы лучше подготовиться к концовке сезона. Панарин получил повреждение на тренировке и пропустил последний матч регулярного чемпионата своей команды против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:4). Капитаном сборной Столичного дивизиона вместо Овечкина станет защитник "Питтсбурга" Крис Летанг, а Панарина заменил его одноклубник Крис Крайдер.

Составы команд всех четырех дивизионов определял департамент хоккейных операций НХЛ, по одному игроку в каждый из дивизионов были выбраны с помощью голосования болельщиков. Если сравнивать с первоначальными списками, то в составах команд произошли 12 изменений. Также сборная Тихоокеанского дивизиона была вынуждена сменить главного тренера, потому что выбранный Жерар Галлан был уволен из "Вегаса" - его место занял Рик Токкет из "Аризоны". Команду Центрального дивизиона возглавит Крэйг Беруби ("Сент-Луис"), Атлантического - Брюс Кэссиди ("Бостон"), столичного - Тодд Рирден ("Вашингтон").

За команду Столичного дивизиона сыграют вратари Тристан Джерри ("Питтсбург") и Брэйден Холтби ("Вашингтон"), защитники Джейкоб Славин ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус"), Джон Карлсон ("Вашингтон") и Крис Летанг ("Питтсбург"), форварды Нико Хишир ("Нью-Джерси"), Мэтью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс"), Трэвис Конекни ("Филадельфия"), Крис Крайдер ("Рейнджерс") и Ти Джей Оши ("Вашингтон"). В команду Атлантического дивизиона вошли вратари Василевский ("Тампа") и Фредерик Андерсен ("Торонто"), защитники Ши Уэбер ("Монреаль") и Виктор Хедман ("Тампа"), нападающие Давид Пастрняк ("Бостон", капитан), Джек Айкел ("Баффало"), Тайлер Бертуцци ("Детройт"), Джонатан Юбердо ("Флорида"), Энтони Дюклер ("Оттава"), Брэди Ткачук ("Оттава") и Митчелл Марнер ("Торонто"). За команду Центрального дивизиона сыграют голкиперы Джордан Биннингтон ("Сент-Луис") и Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), защитники Роман Йоси ("Нэшвилл") и Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), форварды Патрик Кейн ("Чикаго"), Натан Маккиннон ("Колорадо", капитан), Тайлер Сегин ("Даллас"), Эрик Стаал ("Миннесота"), Райан О'Райлли ("Сент-Луис"), Марк Шайфли ("Виннипег") и Давид Перрон ("Сент-Луис"). За сборную Тихоокеанского дивизиона выступят вратари Давид Риттих ("Калгари") и Якоб Маркстрём ("Ванкувер"), защитники Марк Джиордано ("Калгари") и Куинн Хьюз ("Ванкувер"), нападающие Макс Пачиоретти ("Вегас"), Мэттью Ткачук ("Калгари"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон", капитан), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес"), Томаш Гертл ("Сан-Хосе") и Элиас Петтерссон ("Ванкувер").

В Матче звезд примут участие игроки из 29 клубов. Не будет хоккеистов "Аризоны" и "Анахайма". Вратарь "Аризоны" Дарси Кемпер был выбран на Матч звезд, но из-за травмы его заменил Риттих. Должен был приехать в "Сент-Луис" и нападающий "Анахайма" Якоб Сильверберг, но отказался от участия в мероприятии из-за рождения ребенка, его заменил Пачиоретти.

Теги
КанадаСШАРоссияОвечкин, Александр Михайлович
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