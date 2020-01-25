Павлюченкова заявила, что получала удовольствие от игры с Плишковой на Australian Open

ТАСС, 25 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получала удовольствие от игры против чешки Каролины Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом спортсменка рассказала после окончания встречи.

Павлюченкова победила Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Ранее россиянка шесть раз встречалась с чешской теннисисткой и проиграла во всех матчах.

"Спасибо всем за поддержку, я очень рада, но только сейчас начинаю осознавать, что победила. Получала удовольствие, всегда стараюсь так делать, но не всегда это выходит. Я ставила цель выиграть пару геймов на ее подаче, что всегда очень сложно. Однако сегодня у меня хорошо получались и свои подачи, надеюсь, вы оценили", - сказала Павлюченкова, обращаясь к зрителям.

Плишкова занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка идет 30-й. Павлюченкова одержала за время карьеры уже 33 победы над соперницами из первой десятки рейтинга. "Нравятся такие матчи, когда соперник силен. Я испытываю голод до таких побед и всегда пытаюсь показать хорошую игру", - добавила спортсменка.

В четвертом раунде Павлюченкова сыграет с бывшей первой ракеткой мира Ангелик Кербер (18) из Германии. Немка во втором круге победила россиянку Светлану Кузнецову со счетом 6:3, 6:1. Встреча между Кербер и Павлюченковой пройдет в ночь на 27 января. Теннисистка осталась последней представительницей России на турнире.

Россиянка дважды в карьере доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019). Также спортсменка вместе с чешкой Луцией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля, призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.