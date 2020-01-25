Первая ракетка мира Надаль вышел в четвертый круг Australian Open

ТАСС, 25 января. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над соотечественником Пабло Карреньо-Бустой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Надаля, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В следующем круге первый сеяный турнира сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом, который пройдет позднее в субботу.

Надаль является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии испанец побеждал в 2009 году. Всего на его счету 84 выигранных турниров ATP в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.