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Australian Open

Первая ракетка мира Надаль вышел в четвертый круг Australian Open

Испанец одержал победу над соотечественником Пабло Карреньо-Бустой со счетом 6:1, 6:2, 6:4
Рафаэль Надаль EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 25 января. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над соотечественником Пабло Карреньо-Бустой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Надаля, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В следующем круге первый сеяный турнира сыграет с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом, который пройдет позднее в субботу.

Надаль является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема, на Открытом чемпионате Австралии испанец побеждал в 2009 году. Всего на его счету 84 выигранных турниров ATP в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Теги
Australian OpenНадаль, Рафаэль
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