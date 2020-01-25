СМИ: бывший футболист "Спартака" Рохо может стать игроком "Эстудиантеса"

ТАСС, 25 января. Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может перейти в аргентинский "Эстудиантес". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Ole.

Отмечается, что 29-летний аргентинский футболист попросил руководство "Манчестер Юнайтед" отпустить его в другую команду, так как он не проходит в состав и не входит в планы главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Рохо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, он стал с командой обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы. Аргентинец уже выступал за "Эстудиантес" в начале карьеры, оттуда он в январе 2010 года перешел в московский "Спартак", за который играл до лета 2012 года, провел 17 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу. После "Спартака" аргентинец защищал цвета португальского "Спортинга".

В составе национальной сборной Рохо провел 61 матч и забил три мяча. Аргентинец является серебряным призером чемпионата мира 2014 года (шесть матчей, один мяч) и двукратным серебряным призером Кубка Америки (2015, 2016).