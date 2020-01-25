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Australian Open

Теннисист Рублев заявил, что позитивный настрой помог ему победить в матче Australian Open

В субботу россиянин переиграл бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4)

ТАСС, 25 января.

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что позитивный психологический настрой помог ему переиграть бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Комментарий Рублева приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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В субботу 22-летний россиянин обыграл Гоффена со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).

"Сегодня я подавал не так хорошо, как во втором круге, и причиной этого стала психология, - сказал Рублев. - Как легко понять, важно быть позитивно настроенным, а не зацикливаться на негативе, психология имеет важное значение в теннисе. Я дал ему [Гоффену] заработать много простых очков на его подаче в первых двух сетах, но после я сказал себе: "Хорошо, раз сегодня такой день, то пусть будет так, но сейчас важно продолжать борьбу и стараться не терять позитив".

В четвертом круге 17-й сеяный турнира Рублев встретится с победителем матча между испанцем Фернандо Вердаско и немцем Александром Зверевым (7), который завершится позднее в субботу.

В 2020 году Рублев выиграл уже два турнира, в субботу россиянин одержал 11-ю победу подряд, он не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне. Всего за карьеру спортсмен выиграл четыре турнира (АТР), в рейтинге организации спортсмен занимает 16-е место. Лучшим результатом Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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