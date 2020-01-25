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Бокс

Боксер Усик проведет бой против Чисоры в Лондоне 28 марта

Поединок может пройти на "О2 Арене"

ТАСС, 25 января. Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой пройдет в Лондоне 28 марта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxing News 24.

По словам промоутера Усика Эдди Хирна, местом проведения боя может стать "О2 Арена".

В послужном списке 33-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг (первый тяжелый вес). Усик является претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым владеет британский боксер Энтони Джошуа. Украинец выиграл золото Олимпиады 2012 года в весовой категории до 91 кг.

На счету 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и 9 поражений.

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