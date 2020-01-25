Фигуристка Косторная без ошибок провела тренировку перед произвольной программой на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная не допустила ошибок на тренировке перед произвольной программой на чемпионате Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15-летняя Анна Щербакова, как и на тренировке короткой программы, в субботу начала отрабатывать прыжки первой из россиянок. Она начала разминку с каскада из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, а также лутца с тулупом и флипа с риттбергером, после чего перешла к работе над четверными. Ей удалось приземлить комбинацию из четверного лутца и тройного тулупа, в "прогоне" она чисто выполнила эту комбинацию (со второго лутца фигуристка упала), тройной флип (в заявке значится четверной), двойной аксель, каскад из тройных лутца и риттбергера, а также из флипа и сальхова через ойлер и лутца с тулупом.

15-летняя Александра Трусова перед прокатом программы исполнила тройные сальхов, риттбергер и флип, а также каскады из тройных лутца и тулупа и несколько раз - лутца с риттбергером. Перед "прогоном" ей дважды удалось чисто выполнить комбинацию из четверного тулупа с тройным сальховом через ойлер и четверного и тройного тулупов. Кроме того, она предприняла несколько попыток захода на четверной лутц. В прокате она "сдвоила" четверной лутц, чисто приземлила комбинацию четверного и тройного тулупов, тройной флип, двойной аксель, каскад из тройных лутца с риттбергером и лутца с сальховом через ойлер, а также упала с четверного тулупа.

16-летняя Косторная прыгнула двойной аксель и тройной лутц, комбинации с тройным флипом и сальховом через ойлер, а также флипом и тулупом. Кроме того, ей удалось чисто выполнить тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. В прокате она также сделала каскад с тройным акселем, добавив к нему двойной тулуп, после чего чисто приземлила еще один тройной аксель, тройные лутц, риттбергер, комбинацию тройных флипа и тулупа, флипа и сальхова через ойлер.

После короткой программы российские фигуристки заняли весь пьедестал - Косторная идет на первом месте, Щербакова - на втором, Трусова - на третьем. Произвольные программы девушки представят в субботу, начало - в 20:30 мск.