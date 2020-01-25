Российский лыжник Большунов стал первым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 25 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.

Спортсмен преодолел дистанцию 30 км (15 км классическим + 15 км свободным стилем) за 1 час 13 минут 40,6 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание 0,9 секунды), третьим финишировал его соотечественник Шур Рёте (+1,2). Россиянин Андрей Ларьков стал шестым (+6,1), Евгений Белов - девятым (+18,8), Александр Бессмертных - 10-м (+19,1), Денис Спицов - 15-м (+43,9), Алексей Червоткин - 19-м (+1.27,7), Ермил Вокуев - 22-м (+1.43,5), Сергей Устюгов - 25-м (+1.48,0).

Для Большунова, который является лидером общего зачета, эта победа стала третьей подряд в гонках Кубка мира. В общем зачете 23-летний спортсмен набрал 1421 очко, второе место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1122), не сумевший завершить субботнюю гонку, третьим идет Устюгов (851).

Ранее в субботу состоялся женский скиатлон на 15 км (7,5+7,5), победу в котором одержала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Эстберг, третье - австрийка Тереза Штадлобер. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая шестой. В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Йохауг (1539), второй идет норвежка Хейди Венг (996), третье место занимает Непряева (987).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.