{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российский лыжник Большунов стал первым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Германии

Вторым стал норвежец Симен Крюгер (отставание 0,9 секунды), третьим финишировал его соотечественник Шур Рёте (+1,2)
Александр Большунов EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

ТАСС, 25 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.

Спортсмен преодолел дистанцию 30 км (15 км классическим + 15 км свободным стилем) за 1 час 13 минут 40,6 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание 0,9 секунды), третьим финишировал его соотечественник Шур Рёте (+1,2). Россиянин Андрей Ларьков стал шестым (+6,1), Евгений Белов - девятым (+18,8), Александр Бессмертных - 10-м (+19,1), Денис Спицов - 15-м (+43,9), Алексей Червоткин - 19-м (+1.27,7), Ермил Вокуев - 22-м (+1.43,5), Сергей Устюгов - 25-м (+1.48,0).

Для Большунова, который является лидером общего зачета, эта победа стала третьей подряд в гонках Кубка мира. В общем зачете 23-летний спортсмен набрал 1421 очко, второе место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1122), не сумевший завершить субботнюю гонку, третьим идет Устюгов (851).

Ранее в субботу состоялся женский скиатлон на 15 км (7,5+7,5), победу в котором одержала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Эстберг, третье - австрийка Тереза Штадлобер. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая шестой. В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует Йохауг (1539), второй идет норвежка Хейди Венг (996), третье место занимает Непряева (987).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье. 

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Australian Open
Даниил Медведев заявил, что надеется победить во всех матчах на Australian Open
В субботу россиянин вышел в четвертый круг турнира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС