Гарт: российские саночницы в Сигулде выиграли только серебро, но все равно они молодцы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт довольна выступлением женской команды на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде несмотря на то, что российские саночницы завоевали на хорошо знакомой трассе в Латвии только одну серебряную медаль. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сигулде. Победительницей стала немка Юлия Таубиц, третье время показала представительница Латвии Элиза Цауце. Еще одна представительница России Виктория Демченко стала четвертой, ее подруга по команде Екатерина Катникова - шестой.

"Несмотря на то, что в Сигулде наша женская команда не могла завоевать золото, я могу сказать только одно - молодцы девчонки, - призналась Гарт. - Обратите внимание, в первой шестерке трое наших, и все они могли бороться за более высокие места в условиях такого жесткого соперничества. Но на сегодня день не закончен, теперь нам предстоит переживать за наших ребят в санях-двойках, от которых мы также ждем очень хороших результатов".

Сборная России по санному спорту на протяжении многих лет один из этапов подготовки к сезону традиционно проводит на трассе в Сигулде.