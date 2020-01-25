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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт: российские саночницы в Сигулде выиграли только серебро, но все равно они молодцы

Второе место заняла Татьяна Иванова
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт довольна выступлением женской команды на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде несмотря на то, что российские саночницы завоевали на хорошо знакомой трассе в Латвии только одну серебряную медаль. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

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Россиянка Татьяна Иванова заняла второе место на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сигулде. Победительницей стала немка Юлия Таубиц, третье время показала представительница Латвии Элиза Цауце. Еще одна представительница России Виктория Демченко стала четвертой, ее подруга по команде Екатерина Катникова - шестой.

"Несмотря на то, что в Сигулде наша женская команда не могла завоевать золото, я могу сказать только одно - молодцы девчонки, - призналась Гарт. - Обратите внимание, в первой шестерке трое наших, и все они могли бороться за более высокие места в условиях такого жесткого соперничества. Но на сегодня день не закончен, теперь нам предстоит переживать за наших ребят в санях-двойках, от которых мы также ждем очень хороших результатов".

Сборная России по санному спорту на протяжении многих лет один из этапов подготовки к сезону традиционно проводит на трассе в Сигулде.

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Зимние олимпийские виды спорта
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