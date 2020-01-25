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Зимние олимпийские виды спорта

Чудинов: погода помешала саночнице Демченко стать призером этапа КМ в Сигулде

После первой попытки Демченко шла второй, однако по результатам двух заездов спортсменка стала четвертой, уступив третьему месту 0,006 секунды

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко, продолжающая занимать третью строчку в общем зачете Кубка мира, могла рассчитывать на победу на этапе в латвийской Сигулде, однако погода и небольшие ошибки на верхней части трассы лишили спортсменку возможности стать призером соревнований. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

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Демченко шла второй после первой попытки, но по результатам обоих заездов заняла четвертое место с отставанием от третьего места в 0,006 секунды. Россиянка Татьяна Иванова стала второй, победила немка Юлия Таубиц, третье время показала представительница Латвии Элиза Цауце. Еще одна россиянка Екатерина Катникова заняла шестое место.

"Сегодня круг претенденток на награды был очень большой, но немалое влияние на итоговый результат оказала теплая погода, - считает Чудинов. - Некоторое преимущество получали те, кто стартовали первыми. Та же Виктория Демченко, занимавшая после первого заезда второе место, вполне могла здесь выиграть, но погода и небольшие ошибочки наверху помешали ей сделать это. Таня Иванова, шедшая восьмой после первой попытки и совсем немного уступавшая лидерам, вышла на заключительный заезд не в числе последних и сумела выиграть серебро".

"Радует Катникова, которая уже не в первый раз оказывается в шестерке лучших. Видимо, летняя подготовка дала свои плоды, она куда увереннее стала идти по трассе. Но останавливаться на достигнутом этой спортсменке нельзя, надо продолжать работать дальше. Потенциал у Катниковой несомненно есть", - заключил тренер.

В воскресенье женщины на этапе Кубка мира в Сигулде будут бороться за медали в спринте.

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Зимние олимпийские виды спорта
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