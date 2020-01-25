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Кубок мира по биатлону

Сборная России заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Словении

Победу одержала французская команда
Кристина Резцова EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Кристина Резцова
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 25 января. Сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой заняла 13-е место в сингл-миксте на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Победу одержала французская команда в составе Эмильена Жаклена и Анаис Бескон, они преодолели дистанцию за 38 минут 33,4 секунды, затратив пять дополнительных патронов на огневых рубежах. Вторыми стали эстонцы Рене Захна и Регина Оя (+5,9; 3), третьими - австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (+12,1; 6). Россияне уступили победителям 1 минуту 18,5 секунды, затратив 10 дополнительных патронов.

Для эстонских биатлонистов эта медаль стала четвертой в истории на этапах Кубка мира и первой - за последние 10 лет. В последний раз биатлонист из Эстонии поднимался на пьедестал почета 20 декабря 2009 года - Роланд Лессинг на этапе в Поклюке стал вторым. 13 марта 1999 года бронзу в масс-старте на этапе в Холменколлене выиграл Индрек Тобрелутс, а 12 февраля 1992 года на чемпионате мира, который прошел в рамках этапа Кубка мира в Новосибирске и состоял только из командных гонок, мужская сборная Эстонии стала третьей.

В общем зачете смешанных эстафет лидирует команда Швеции (137 очков), на втором месте идут норвежские биатлонисты (133), на третьем - команда Франции (128). Российская сборная располагается на 11-й позиции (100).

Этап Кубка мира в Поклюке завершится 26 января.

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Кубок мира по биатлону
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