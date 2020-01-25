Команды ветеранов "Спартака" и ЦСКА сыграют в финале Кубка легенд по хоккею

ЛУЖКИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Команды ветеранов "Спартака" и ЦСКА во второй раз подряд сыграют в финале Кубка легенд по хоккею. Турнир проходит в подмосковных Лужках.

В первом полуфинале спартаковцы обыграли "Крылья Советов" со счетом 7:4, две шайбы в составе красно-белых забросил олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров. ЦСКА переиграл "Динамо" со счетом 6:4, в составе армейцев выступали олимпийские чемпионы разных лет - Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Сергей Федоров. Из-за сильного снегопада второй и третий периоды встречи прошли не на открытом воздухе, а на закрытой площадке. По две шайбы в составах команд забросили Коваленко и Камил Гаджиев.

В составах команд помимо звезд прошлых лет выступали любители хоккея из представителей других сфер. За ЦСКА выступали президент "Норникеля" Владимир Потанин, музыкант Игорь Бутман и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, за "Спартак" - бывший футболист Александр Мостовой. Цвета "Динамо" защищали композитор и продюсер Виктор Дробыш, президент промоутерской компании "Fight Nights Global", первый заместитель генерального директора "Адмирала" Камил Гаджиев и глава Калмыкии, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, "Крылья Советов" представлял певец Артур Григ.

Финал пройдет 26 января. Кубок легенд проводится в шестой раз. В первых четырех розыгрышах победу одержал ЦСКА, а в прошлом году первое место занял "Спартак", переигравший в финале армейцев со счетом 5:4 по буллитам. Организатором турнира выступает Ночная хоккейная лига при поддержке компании "Норникель".