{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Команды ветеранов "Спартака" и ЦСКА сыграют в финале Кубка легенд по хоккею

Финал пройдет 26 января
Павел Буре и президент "Норникеля" Владимир Потанин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Буре и президент "Норникеля" Владимир Потанин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЛУЖКИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Команды ветеранов "Спартака" и ЦСКА во второй раз подряд сыграют в финале Кубка легенд по хоккею. Турнир проходит в подмосковных Лужках.

В первом полуфинале спартаковцы обыграли "Крылья Советов" со счетом 7:4, две шайбы в составе красно-белых забросил олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров. ЦСКА переиграл "Динамо" со счетом 6:4, в составе армейцев выступали олимпийские чемпионы разных лет - Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Сергей Федоров. Из-за сильного снегопада второй и третий периоды встречи прошли не на открытом воздухе, а на закрытой площадке. По две шайбы в составах команд забросили Коваленко и Камил Гаджиев.

В составах команд помимо звезд прошлых лет выступали любители хоккея из представителей других сфер. За ЦСКА выступали президент "Норникеля" Владимир Потанин, музыкант Игорь Бутман и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, за "Спартак" - бывший футболист Александр Мостовой. Цвета "Динамо" защищали композитор и продюсер Виктор Дробыш, президент промоутерской компании "Fight Nights Global", первый заместитель генерального директора "Адмирала" Камил Гаджиев и глава Калмыкии, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, "Крылья Советов" представлял певец Артур Григ.

Финал пройдет 26 января. Кубок легенд проводится в шестой раз. В первых четырех розыгрышах победу одержал ЦСКА, а в прошлом году первое место занял "Спартак", переигравший в финале армейцев со счетом 5:4 по буллитам. Организатором турнира выступает Ночная хоккейная лига при поддержке компании "Норникель".

Реклама на ТАСС
КХЛ
Потанин: Кубок легенд по хоккею является лучшей пропагандой спорта в России
Президент "Норникеля" принимает участие в турнире в составе московского ЦСКА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС