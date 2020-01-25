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КХЛ

Потанин: Кубок легенд по хоккею является лучшей пропагандой спорта в России

Президент "Норникеля" принимает участие в турнире в составе московского ЦСКА
Президент "Норникеля" Владимир Потанин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент "Норникеля" Владимир Потанин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЛУЖКИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Хоккейный турнир ветеранов "Кубок легенд" является самой лучшей пропагандой российского спорта и здорового образа жизни. Такое мнение журналистам высказал президент "Норникеля" Владимир Потанин, который принимает участие в турнире в составе ЦСКА.

Шестой по счету Кубок легенд проходит 25-26 января в подмосковных Лужках. В соревнованиях принимают участие команды, составленные из ветеранов "Динамо", "Крыльев Советов", "Спартака" и ЦСКА, за которые выступают также представители других сфер. Организатором турнира выступает Ночная хоккейная лига при поддержке компании "Норникель".

"Кубок легенд хорош тем, что накал борьбы здесь сопоставим с матчами чемпионата. Конечно, соперники не включали излишней жесткости и друг друга щадили, но тем не менее борьба была. По-моему, старт турнира удался, мне кажется, что зрители получили большое удовольствие. Такого рода мероприятие - самая лучшая пропаганда спорта, советских и российских успехов и здорового образа жизни", - отметил Потанин.

"Для меня этот турнир является очень сильным внутренним стимулом для того, чтобы работать над собой, тренироваться и хотя бы в небольшой степени соответствовать тому уровню, который мои знаменитые коллеги предъявляют", - добавил он.

В субботу "Спартак" в полуфинале обыграл "Крылья Советов" со счетом 7:4, а ЦСКА победил "Динамо" (6:4). В воскресенье состоятся матч за третье место и финал. Первые четыре Кубка легенд выиграли представители ЦСКА. Действующим чемпионом является "Спартак", обыгравший армейцев в финальном матче со счетом 5:4 по буллитам.

Теги
Потанин, Владимир Олегович
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