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Кубок мира по биатлону

СМИ: биатлонистка Юрлова-Перхт выступит в масс-старте вместо Экхофф на этапе Кубка мира

Норвежская спортсменка пропустит гонку из-за вирусной инфекции

ТАСС, 25 января. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заменит норвежку Тириль Экхофф в масс-старте на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Норвежская биатлонистка пропустит гонку из-за вирусной инфекции. Женский масс-старт пройдет 26 января.

Экхофф лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 524 очка, в зачете масс-старта она также находится на первом месте (114). На ее счету в нынешнем году шесть побед в индивидуальных гонках. Юрлова-Перхт занимает 28-е место в общем зачете (155) и 18-е в зачете масс-старта (38). Россиянка ни разу не поднималась на подиум по итогам нынешнего сезона.

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Кубок мира по биатлону
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