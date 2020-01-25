Тарпищев: Даниил Медведев способен выиграть Australian Open при стечении обстоятельств

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев способен выиграть Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) при удачном стечении обстоятельств. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев обыграл австралийца Алексея Попырина в матче третьего круга со счетом 6:4, 6:3, 6:2. В четвертом раунде Australian Open четвертый сеяный турнира Медведев сыграет с трехкратным победителем турниров серии Большого шлема швейцарцем Стэном Вавринкой (15-й номер посева).

"Медведев не идеально прошел подготовительный период. К тому же у него был очень напряженный предыдущий сезон. Но по классу игры он сейчас смотрится сильнее всех из наших теннисистов, - сказал Тарпищев. - Тяжело гадать, как сложится для него вторая неделя турнира, но при определенном стечении обстоятельств Медведев может выиграть Australian Open".

Медведев является победителем семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. На Australian Open россиянин пока не проходил дальше четвертого круга.

Australian Open, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.