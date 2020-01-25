Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Словении

ТАСС, 25 января. Сборная России по биатлону в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Ирины Старых заняла четвертое место в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Победу одержала команда Франции, которая преодолела дистанцию за 1 час 17 минут 53,3 секунды, затратив восемь дополнительных патронов на огневых рубежах. Второе место заняла команда Норвегии (+40,6; 4), третье - сборная Германии (+1.01,4; 5). Российская команда проиграла победителям 1 минуту 24,8 секунды, затратив семь дополнительных патронов.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится 26 января мужским и женским масс-стартами.