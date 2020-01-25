Фигуристы Гуррейро и Загорски считают, что смогли улучшить оба танца в нынешнем сезоне

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро в текущем сезоне сумели улучшить ритм-танец и произвольный танец. Такое мнение спортсмены высказали журналистам после окончания выступления на чемпионате Европы.

В субботу Загорски и Гуррейро заняли шестое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы, набрав 188,03 балла. Победу одержали их соотечественники Виктория Синицина и Никита Кацалапов, на втором месте - французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, еще один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин стал третьим.

"Хорошо [оцениваем выступление]. Это наш второй чемпионат Европы, в шестерку попали три наших пары - это хорошо для нас как для команды, - сказал Гуррейро. - Лично мы выступили хорошо, в короткой программе были шероховатости, в произвольной было получше. На тренировке катали лучше, мне кажется".

"В целом в сезоне мы подтянулись, две хорошие программы у нас. Многие отметили, что произвольная программа действительно заметно отличается. Тому же зрителю нравится, народ хлопает. Нам здорово ее катать", - добавил Гуррейро.

Загорски и Гуррейро в произвольном танце катаются под музыку Survivor дуэта 2WEI, под эту же композицию в своем показательном выступлении выступает олимпийская чемпионка Алина Загитова. "Конечно, [Загитова] очень рада, что мы эту музыку взяли, она даже в Гренобле [на этапе Гран-при] приехала на тренировки. Нам эту музыку предложила хореограф, и мы вспомнили сразу про Алину", - сказала Загорски.

Чемпионат Европы завершится 26 января.