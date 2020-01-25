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КХЛ

"Ак Барс" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Об этом стало известно после поражения пекинского "Куньлуня" от хельсинкского "Йокерита" (3:4)
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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 25 января. Казанский "Ак Барс" гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после поражения пекинского "Куньлуня" от хельсинкского "Йокерита" (3:4) в гостевом матче регулярного чемпионата.

"Ак Барс" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 50 матчах. От "Куньлуня" казанскую команду отделяют 17 очков. Китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому "Ак Барс" не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места.

Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА и петербургский СКА.

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