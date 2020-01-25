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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Букин считает, что в танцах на льду больше искусства, чем спорта

Букин вместе с Александрой Степановой в субботу выиграл бронзу чемпионата Европы
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Танцы на льду являются больше искусством, чем спортом. Такое мнение журналистам высказал российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой.

В субботу Степанова и Букин завоевали бронзу в танцах на льду на чемпионате Европы в австрийском Граце. Победу одержал другой российский дуэт - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Сегодняшним прокатом точно довольны, выложились эмоционально очень сильно, - сказал Букин. - Спасибо огромное публике, кто поддерживал и смотрел. Мы - вид искусства, здесь больше искусства, чем спорта, у ребят, пар, девушек больше техники, а у нас больше "нравится - не нравится". У нас есть сложные элементы, поддержки, но нас немного тяжелее оценивать".

Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.

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