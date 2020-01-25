"Айнтрахт" прервал девятиматчевую беспроигрышную серию "Лейпцига" в чемпионате Германии

ТАСС, 25 января. "Лейпциг" проиграл "Айнтрахту" со счетом 0:2 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

Мячи забили француз Алмами Туре (48-я минута) и серб Филип Костич (90+4).

"Лейпциг" потерпел первое поражение в последних 10 матчах в национальном первенстве. В последний раз "Лейпциг" проигрывал 26 октября 2019 года, уступив в гостях "Фрайбургу" (1:2). С тех пор клуб одержал восемь побед и один раз сыграл вничью.

"Лейпциг" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 40 очков в 19 матчах. "Айнтрахт" идет девятым с 24 очками в 19 играх.

В следующем матче "Лейпциг" 1 февраля примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, "Айнтрахт" в этот же день в гостях встретится с "Фортуной".