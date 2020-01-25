Горшков: российские танцоры показали достойный результат на ЧЕ по фигурному катанию

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские танцевальные дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин выложились и показали достойный результат на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Синицина и Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы с 220,42 балла, вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), третьими - россияне Степанова и Букин (211,29).

"Молодцы, очень хорошо катались - выложились, катались просто наотмашь. Это очень достойный результат", - подчеркнул Горшков.

24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), двукратными чемпионами России (сезоны-2018/19 и 2019/20). В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при - в китайском Чунцине и Москве, в финале серии фигуристы стали шестыми.

24-летняя Степанова и 26-летний Букин в третий раз завоевали бронзовые награды чемпионата Европы (2015, 2018, 2020), один раз фигуристы становились серебряными призерами (2019). В активе фигуристов золото (2013) и две бронзовые награды (2011, 2012) финалов юниорских Гран-при. В этом сезоне спортсмены два раза стали вторыми на этапах Гран-при, а в финале серии заняли четвертое место.