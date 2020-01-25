{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Горшков: российские танцоры показали достойный результат на ЧЕ по фигурному катанию

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото, Александра Степанова и Иван Букин - бронзу
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские танцевальные дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин выложились и показали достойный результат на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

На эту тему
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Синицина и Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы с 220,42 балла, вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), третьими - россияне Степанова и Букин (211,29).

"Молодцы, очень хорошо катались - выложились, катались просто наотмашь. Это очень достойный результат", - подчеркнул Горшков.

24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), двукратными чемпионами России (сезоны-2018/19 и 2019/20). В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при - в китайском Чунцине и Москве, в финале серии фигуристы стали шестыми.

24-летняя Степанова и 26-летний Букин в третий раз завоевали бронзовые награды чемпионата Европы (2015, 2018, 2020), один раз фигуристы становились серебряными призерами (2019). В активе фигуристов золото (2013) и две бронзовые награды (2011, 2012) финалов юниорских Гран-при. В этом сезоне спортсмены два раза стали вторыми на этапах Гран-при, а в финале серии заняли четвертое место.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" во второй раз в сезоне победил "Трактор" в матче КХЛ
Спартаковцы забросили четыре безответные шайбы в ворота челябинцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС