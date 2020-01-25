Венгерские ватерполистки завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

ТАСС, 25 января. Сборная Венгрии обыграла команду Нидерландов в матче за бронзовые медали женского чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Матч, в котором встретились победители двух последних европейских первенств, закончился со счетом 10:8 в пользу венгерок.

Венгерки без поражений прошли групповой этап, в четвертьфинале оказались сильнее француженок (16:3) и уступили испанкам в полуфинале (10:11). Венгерская сборная трижды выигрывала женский чемпионат Европы (1991, 2001, 2016). Сборная Нидерландов заняла первое место в группе B, обыграв всех соперников, победила в четвертьфинале команду Словакии (22:2), в полуфинале уступила российской сборной (10:11). Голландки являются пятикратными чемпионками Европы (1985, 1987, 1989, 1993, 2018).

В финале, который пройдет позднее в субботу, встретятся сборные России и Испании. Обе команды гарантированно выступят на Олимпийских играх. На турнире разыгрывалась одна олимпийская лицензия, поскольку сборная Испании ранее уже отобралась на Олимпиаду как финалист чемпионата мира, то лицензию автоматически получил второй финалист европейского первенства - сборная России.

На данный момент участие в Играх гарантировали женские сборные Японии, США, Испании, Канады, Австралии и России.