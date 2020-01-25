Грачев обыграл Одегова в первой партии шахматного турнира Moscow Open

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россиянин Борис Грачев белыми фигурами обыграл соотечественника Артема Одегова в партии первого тура международного шахматного турнира Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open. Соревнования проходят в Москве.

В других партиях Сергей Волков белыми фигурами сыграл вничью с Максимом Кулаевым, Алексей Придорожный черными проиграл Григорию Тер-Саакяну, Борис Савченко черными переиграл Аюшу Долсонова, а Клементий Сычев белыми оказался сильнее Семена Скороделова.

В соревнованиях у женщин Анастасия Боднарук белыми фигурами победила Ульяну Токмакову, Оксана Грицаева белыми обыграла Еву Степанян, Юлия Осьмак черными оказалась сильнее Галины Михевой, а Евгения Овод белыми переиграла Анастасию Иванову.

Партии второго тура состоятся в воскресенье. Турнир завершится 2 февраля.