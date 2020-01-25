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ЧЕ-2020 по водному поло

Ватерполистка сборной России Карнаух стала лучшим голкипером чемпионата Европы

Россиянки завоевали на турнире серебряные медали
Анна Карнаух EPA-EFE/Zsolt Szigetvary
Описание
Анна Карнаух
© EPA-EFE/Zsolt Szigetvary

ТАСС, 25 января. Вратарь женской сборной России Анна Карнаух получила награду лучшему голкиперу чемпионата Европы 2020 года по водному поло. Соревнования проходили в Будапеште.

Карнаух вручили награду на торжественной церемонии после окончания финального матча, в котором россиянки уступили испанкам со счетом 12:13. В полуфинальном матче против команды Нидерландов (7:7, 4:3 по пенальти), который прошел в четверг, Карнаух сумела отразить два послематчевых пенальти.

Сборная России в третий раз завоевала серебряные награды чемпионата Европы. Ранее российская команда гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2020 года. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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