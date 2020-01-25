Ватерполистка сборной России Карнаух стала лучшим голкипером чемпионата Европы

ТАСС, 25 января. Вратарь женской сборной России Анна Карнаух получила награду лучшему голкиперу чемпионата Европы 2020 года по водному поло. Соревнования проходили в Будапеште.

Карнаух вручили награду на торжественной церемонии после окончания финального матча, в котором россиянки уступили испанкам со счетом 12:13. В полуфинальном матче против команды Нидерландов (7:7, 4:3 по пенальти), который прошел в четверг, Карнаух сумела отразить два послематчевых пенальти.

Сборная России в третий раз завоевала серебряные награды чемпионата Европы. Ранее российская команда гарантировала себе участие в Олимпийских играх 2020 года. Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.