Академия стрелкового спорта будет создана во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Академия стрелкового спорта появится во Владикавказе на базе созданной в 2016 году Академии вольной борьбы. Об этом главе Северной Осетии Вячеславу Битарову рассказал инициатор создания академии, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Махарбек Хадарцев, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В планах руководства расширить спортивный комплекс (академию борьбы - прим. ТАСС). Так, в скором времени на территории будут открыты Академия стрелкового спорта, включающая в себя три тира, теннисный корт. Строительство данных объектов началось в 2018 году", - говорится в сообщении.

Также на территории академии запланировано строительство двух футбольных мини-полей, двух бассейнов, один из которых будет находиться под открытым небом и соответствовать олимпийским нормативам. Будет возведен и второй корпус гостиницы. Строительство объектов планируется завершить в конце 2020 года.

Академия вольной борьбы имени Аслана Хадарцева - крупнейший на юге России, уникальный по уровню оснащенности спортивный комплекс для занятий вольной борьбой. Она была открыта в феврале 2016 года.

Битаров положительно оценил работу Академии вольной борьбы, отметив, что республика должна поддерживать такие проекты и соучаствовать в их реализации.