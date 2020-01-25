Власенко: российские ватерполистки на Олимпиаде настроены взять реванш у испанок

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Женская сборная России по водному поло на Олимпийских играх 2020 года в Токио намерена взять реванш у испанской команды за поражение в финале чемпионата Европы. Об этом ТАСС рассказал по телефону президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

В субботу россиянки со счетом 12:13 уступили испанкам в финале чемпионата Европы, который проходил в Будапеште. На этом турнире сборная России завоевала право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Хорошо сыграли, вели по ходу матча, но, к сожалению, уступили. После игры я пообщался с капитаном команды [Екатериной Прокофьевой], она рассказала, что молодые девчонки просто не поверили, что мы сможем победить, и поэтому в концовке дрогнули", - сказал Власенко.

"Но основную задачу на турнир мы выполнили - завоевали олимпийскую путевку. Уже на церемонии награждения девчонки сказали мне, что на Олимпиаде мы порвем эту Испанию. И в этом я даже не сомневаюсь", - добавил он.

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы после десятилетнего перерыва.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.