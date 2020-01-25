{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Власенко: выступление сборных России по водному поло на ЧЕ привлекло внимание спонсоров

Глава федерации выразил удивление тем фактом, что раньше на этот вид спорта "никто не обращал внимания"

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление мужской и женской сборных России по водному поло на чемпионате Европы в Будапеште привлекло внимание спонсоров. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

На эту тему
Российские ватерполистки проиграли сборной Испании в финале чемпионата Европы

В субботу россиянки со счетом 12:13 уступили испанкам в финале чемпионата Европы. На этом турнире сборная России завоевала право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Мужская команда дошла до четвертьфинала.

"Сейчас появились компании, которые захотели стать спонсорами нашей мужской и женской сборных. Удивительно, что раньше на нас никто не обращал внимания, а теперь подходят и предлагают сотрудничать. Это определенный шаг вперед. Мне приятно, что на нас смотрят и нас слышат", - сказал Власенко.

Глава федерации рассказал, что первым с серебром женской команды его поздравил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Когда я вернусь в Москву, то мы обсудим развитие водного поло в стране. Нам необходимо поднять его на тот уровень, который был в СССР, вернуть традиции. Раньше только в Москве было несколько сильных профессиональных клубов, сейчас же у нас на европейском уровне способны выступать только три. Это неправильно", - заметил глава федерации.

"Нам необходимо вернуть традиции Советского Союза. Это не сложно. Сегодня мы доказали, что с нами надо считаться. Все-таки у нас олимпийский вид спорта", - добавил он.

Женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы после десятилетнего перерыва.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Российские борцы завоевали четыре золотые медали во второй день мемориала Ивана Ярыгина
У мужчин россияне победили во всех трех весовых категориях, у женщин - в одной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС