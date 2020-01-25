Власенко: выступление сборных России по водному поло на ЧЕ привлекло внимание спонсоров

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление мужской и женской сборных России по водному поло на чемпионате Европы в Будапеште привлекло внимание спонсоров. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

В субботу россиянки со счетом 12:13 уступили испанкам в финале чемпионата Европы. На этом турнире сборная России завоевала право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Мужская команда дошла до четвертьфинала.

"Сейчас появились компании, которые захотели стать спонсорами нашей мужской и женской сборных. Удивительно, что раньше на нас никто не обращал внимания, а теперь подходят и предлагают сотрудничать. Это определенный шаг вперед. Мне приятно, что на нас смотрят и нас слышат", - сказал Власенко.

Глава федерации рассказал, что первым с серебром женской команды его поздравил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Когда я вернусь в Москву, то мы обсудим развитие водного поло в стране. Нам необходимо поднять его на тот уровень, который был в СССР, вернуть традиции. Раньше только в Москве было несколько сильных профессиональных клубов, сейчас же у нас на европейском уровне способны выступать только три. Это неправильно", - заметил глава федерации.

"Нам необходимо вернуть традиции Советского Союза. Это не сложно. Сегодня мы доказали, что с нами надо считаться. Все-таки у нас олимпийский вид спорта", - добавил он.

Женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы после десятилетнего перерыва.