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Бокс

Американский боксер Гарсия стал претендентом на титул чемпиона мира, победив Редкача

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях одержал 36-ю победу в карьере
Иван Редкач (слева) и Дэнни Гарсия (справа) AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Иван Редкач (слева) и Дэнни Гарсия (справа)
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 26 января. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у украинца Ивана Редкача по очкам.

В послужном списке 31-летнего Гарсии теперь 36 побед (21 нокаутом), два поражения. Он одержал третью победу в последних пяти поединках.

Гарсия в 2012-2014 годах владел двумя титулами чемпиона мира в весе до 63,5 кг, в 2015-м завоевал пояс в категории до 66,68 кг, но в марте 2017 года проиграл соотечественнику Киту Турману по очкам. В 2018 году он поспорил за титул чемпиона мира WBC в весе до 66,68 кг и проиграл соотечественнику Шону Портеру по очкам. После этого он победил мексиканца Адриана Гранадоса нокаутом в седьмом раунде в апреле прошлого года.

33-летний Редкач потерпел пятое поражение при 23 победах (18 нокаутом), одной ничьей. Украинец прервал серию из трех побед, последовавшую за двумя поражениями кряду. Он ни разу в карьере не боксировал за титул чемпиона мира.

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