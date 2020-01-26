Джокович сыграет с Раоничем в четвертьфинале Australian Open

ТАСС, 26 января. Сербский теннисист Новак Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

В матче четвертого круга Джокович, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в трех партиях обыграл аргентинца Диего Шварцмана (14), встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Раонич (35) также в трех сетах оказался сильнее хорвата Марина Чилича (39) - 6:4, 6:3, 7:5.

Матч Джокович - Раонич пройдет 28 января. Теннисисты провели девять очных встреч, во всех побеждал Джокович.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является Джокович.