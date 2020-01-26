СМИ: главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт может возглавить МЮ вместо Сульшера

ТАСС, 26 января. Гарет Саутгейт, возглавляющий сборную Англии по футболу, может сменить норвежца Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Руководство клуба не устраивают текущие результаты команды. Если клуб не добьется приемлемых результатов, то Сульшер будет уволен с поста главного тренера. Саутгейт является главным кандидатом на замену норвежцу и может возглавить команду после чемпионата Европы 2020 года.

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году, сменив на посту главного тренера команды португальца Жозе Моуринью. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В текущем сезоне команда идет на пятой позиции в чемпионате, набрав 34 очка в 24 матчах.

Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года в России, в 2019 году сборная Англии стала третьей в Лиге наций. На чемпионате Европы 2020 года англичане сыграют в группе D вместе с командами Хорватии и Чехии, еще один участник группы определится после стыковых матчей.