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Бокс

СМИ: бывший чемпион мира по боксу Майорга подвергся нападению со стороны грабителей

Он был доставлен в больницу, в настоящее время здоровью спортсмена ничего не угрожает

ТАСС, 26 января. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях никарагуанский боксер Рикардо Майорга стал жертвой нападения грабителей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxing Scene.

Инцидент произошел в столице Никарагуа Манагуа. Майорга возвращался домой из магазина, когда на него напали несколько человек. Его ударили по голове, избили и забрали несколько ценных вещей. После этого он был доставлен в больницу, в настоящее время здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Майорге 46 лет, он был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе и чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе. Всего на его счету 45 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 32 победы, потерпел 12 поражений, еще один поединок с его участием завершился вничью. Последний на данный момент бой он провел в апреле 2019 года против Лестера Мартинеса из Гватемалы, в котором потерпел поражение техническим нокаутом.

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Бокс
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