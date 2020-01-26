{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в 1/4 финала Australian Open

В матче четвертого круга Барти переиграла американку Элисон Риск со счетом 6:3, 1:6, 6:4
Эшли Барти EPA-EFE/LUKAS COCH
Описание
Эшли Барти
© EPA-EFE/LUKAS COCH

ТАСС, 26 января. Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла американку Элисон Риск в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

На эту тему

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу 23-летней австралийки (первая сеяная турнира), 29-летняя Риск имела 18-й номер посева. Всего теннисистки провели третий очный матч, Барти одержала первую победу. Последняя очная встреча завершилась победой американки в четвертом раунде Уимблдона в июле прошлого года.

В четвертьфинале Барти встретится с прошлогодней финалисткой Открытого чемпионата Австралии чешкой Петрой Квитовой (7), которая ранее в воскресенье в трех сетах обыграла греческую теннисистку Марию Саккари. Матч пройдет 28 января.

Барти занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе восемь титулов под эгидой организации, в этом сезоне она стала победительницей турнира в австралийской Аделаиде. На турнирах серии Большого шлема она побеждала на Открытом чемпионате Франции в прошлом году, на Открытом чемпионате Австралии ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Риск располагается на 19-й строчке рейтинга, в ее активе две победы на турнирах WTA.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. В прошлом году Открытый чемпионат Австралии выиграла японка Наоми Осака.

Теги
Australian Open
Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Чалов и Семенов чаще всех из игроков клубов РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году
РУСАДА трижды провело тестирование обоих футболистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС