Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по числу гонок без наград на этапах КМ

ТАСС, 26 января. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Француз преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 21,5 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Вторым пришел к финишу немец Бенедикт Долль (отставание 10,0 секунд; 1 промах), третьим стал норвежец Йоханнес Бё (+10,3; 2). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+1.11,4; 0), пришедший к финишу 11-м, Кирилл Стрельцов стал 19-м (+1.44,2; 1), Александр Логинов - 20-м (+1.49,9; 4).

Российские биатлонисты не смогли завоевать награды 25-ю гонку подряд на этапах КМ и повторили собственный антирекорд, установленный в 2016 году. Последний раз российская команда сумела завоевать награды на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене: 14 декабря Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная заняла второе место в эстафете.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится позднее в воскресенье женским масс-стартом.