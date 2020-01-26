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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристка Косторная заявила, что ожидала большего от атмосферы ЧЕ в Австрии

Спортсменка впервые выступала на чемпионате Европы и стала победительницей соревнований
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная ожидала большего от атмосферы чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом она сообщила журналистам.

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На чемпионате Европы 16-летняя Косторная завоевала золотую медаль, 15-летняя Щербакова стала второй. Еще одна российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова заняла третье место. Для всех трех спортсменок европейское первенство в Граце стало дебютным в карьере.

"Я ожидала чего-то большего, наверное, - сказала она. - Думала, что такая необычная обстановка будет, но нет, все оказалось точно так же. Только табличка с названием меняется".

Щербакова в свою очередь отметила, что старалась не думать о статусе турнира. "Для меня тоже не сильно отличались эти соревнования, - отметила она. - Я старалась не думать об особом статусе, чтобы не волноваться. Но опыт скорее получила из прокатов, а не из-за того, что соревнования высокого уровня".

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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