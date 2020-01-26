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Australian Open

Федерер сыграет с Сандгреном в четвертьфинале Australian Open

В 1/8 финала швейцарец победил венгра Мартона Фучовича
Роджер Федерер EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 26 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер встретится с американцем Теннисом Сандгреном в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

В матче 1/8 финала Федерер, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем (67) со счетом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Сандгрен (100) также в четырех партиях оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини (12) - 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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Australian Open
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