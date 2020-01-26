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КХЛ

Хоккеист "Витязя" Ержабек дисквалифицирован на пять матчей за удар судьи

В нынешнем сезоне 28-летний Ержабек провел 47 матчей, в которых набрал 24 очка

ТАСС, 26 января. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на пять матчей защитника подольского "Витязя" Якуба Ержабека за удар арбитра. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Инцидент произошел 25 января в домашней игре команды против ярославского "Локомотива" (2:5). Чешский защитник, подкатываясь к скамейке запасных, въехал в судью, сбив его с ног, за что был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

В нынешнем сезоне 28-летний Ержабек провел 47 матчей, в которых набрал 24 очка (9 шайб + 15 передач).

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