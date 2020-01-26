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Кубок мира по биатлону

Российские биатлонисты установили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград на КМ

Спортсмены сборной России не могут завоевать медаль на протяжении 26 гонок
Описание
© EPA-EFE/Chloe Knott

ТАСС, 26 января. Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира, который завершился в словенской Поклюке.

Шведская биатлонистка преодолела дистанцию за 34 минуты 14,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй к финишу пришла итальянка Лиза Виттоцци (отставание 6,5 секунды; 0 промахов), третьей стала француженка Анаис Бескон (+27,6; 0). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место (+2.14,7; 4), Ирина Старых расположилась на 20-й строчке (+2.24,4; 2), Екатерина Юрлова-Перхт - на 21-й (2.30,4; 3).

Российские биатлонисты установили собственный антирекорд, не сумев завоевать награды в 26-й гонке подряд на этапах Кубка мира. Предыдущее антидостижение было установлено в 2016 году (25 гонок). Последний раз российская команда сумела завоевать награды на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене: 14 декабря Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная заняла второе место в эстафете.

Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место с 2 по 8 марта. Чемпионат мира в итальянском Антхольце состоится 12-23 февраля.

Теги
Кубок мира по биатлону
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