Команда ветеранов ЦСКА выиграла Кубок легенд по хоккею

ЛУЖКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Команда ветеранов московского ЦСКА победила "Спартак" со счетом 7:5 в финале Кубка легенд по хоккею и в пятый раз стала победителем турнира. Соревнования проходили 25-26 января в подмосковных Лужках.

Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отметился Сергей Федоров, по разу отличились Андрей Коваленко, Алексей Кондаранцев, Владимир Потанин, Павел Буре и Валерий Каменский. У проигравших голами отметились Сергей Жебровский, Сергей Шепелев, Игорь Мишуков, Андрей Виноградов и Александр Мостовой.

В составе армейцев выступали олимпийские чемпионы разных лет - Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Сергей Федоров. За "Спартак" выступали олимпийские чемпионы Виталий Прохоров, Игорь Болдин, Илья Бякин, Сергей Шепелев. Команду ЦСКА возглавлял двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров, в тренерский штаб "Спартака" входили двукратные олимпийские чемпионы Александр Кожевников и Александр Якушев, а также олимпийский чемпион Юрий Ляпкин. Команды играли три периода по 20 минут "грязного" времени

Главным арбитром встречи был президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, он же вручил трофей победителям. В качестве зрителя финал посетил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Организатором турнира выступает Ночная хоккейная лига при поддержке компании "Норникель".

Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступал за ЦСКА, который в финале, помимо заброшенной шайбы, отметился тремя голевыми передачами. Также участие в турнире приняли представители других сфер - за "Спартак" выступал бывший футболист Александр Мостовой, а за ЦСКА - музыкант Игорь Бутман и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Кубок легенд прошел в шестой раз, ЦСКА одержал пятую победу в турнире. "Спартак" выиграл турнир в 2018 году. ЦСКА и "Спартак" встретились в финале турнира в третий раз подряд. В матче за третье место "Динамо" оказалось сильнее "Крыльев Советов" со счетом 10:4.