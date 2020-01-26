Россиянка Ефременкова завоевала серебряную медаль ЧЕ по шорт-треку на дистанции 3000 м

ТАСС, 26 января. Россиянка Екатерина Ефременкова стала второй на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

Россиянка преодолела дистанцию за 5 минут 46,451 секунды. Первое место заняла итальянка Арианна Фонтана (5.46,150), третьей стала ее соотечественница Мартина Вальчепина (5.46,618).

Для сборной России эта медаль стала третьей на турнире, ранее Семен Елистратов завоевал бронзовые награды на дистанциях 500 м и 1000 м.

Ефременкова также является чемпионкой Европы в эстафете (2018), бронзовым призером чемпионата мира в эстафете (2016), победительницей Универсиады в эстафете (2019).

Чемпионат Европы завершится 26 января. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.