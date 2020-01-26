Потанин: Кубок легенд будет проводиться, пока у ветеранов хоккея есть желание играть

ЛУЖКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Кубок легенд продолжит существовать, пока у ветеранов советского и российского хоккея есть желание соревноваться на льду. Такое мнение журналистам высказал президент "Норникеля" Владимир Потанин.

В воскресенье команда ветеранов ЦСКА победила "Спартак" со счетом 7:5 в финале Кубка легенд и в пятый раз стала победителем турнира. Потанин забросил одну из шайб в составе армейцев. Организатором турнира выступает Ночная хоккейная лига при поддержке компании "Норникель".

"Для настоящих спортсменов, особенно тех, которые стоят рядом со мной (Алексей Касатонов и Павел Буре - прим. ТАСС), главной составляющей является победа в любом матче. Это очень важно, поэтому мы все очень ждали этого турнира для того, чтобы вернуть кубок (победителем предыдущего розыгрыша турнира стал "Спартак"), - сказал Потанин. - Это состоялось, и спортивной результат в нашей раздевалке сейчас превалирует. Самое главное, что до тех пор, пока у наших легенд и звезд есть желание делиться этой энергией со зрителями, Кубок легенд не умрет".

Потанин подчеркнул, что турнир впервые проходил под эгидой Ночной хоккейной лиги. "Это очень символично, потому что такой турнир направлен на популяризацию хоккея, на то, чтобы в него играли. Это то, что несет в себе Ночная хоккейная лига. Мне кажется, что этот турнир вносит большой вклад в укрепление здорового образа жизни, интереса к спорту, нашим победам и истории - это очень важная объединяющая тема, для нас она очень близка", - отметил он.

"В истории турнира участвовали разные команды, он проводился в разном формате. На наш взгляд, Кубок легенд - это символ, событие, которое привлекает внимание к истории нашего хоккея, нашим легендам и тому, что такое для нас спорт. Главное - это борьба, болельщики, которые приходят. Это приглашение к тому, чтобы в хоккей играли, им болели и увлекались", - добавил он.

Кубок легенд прошел в шестой раз. В матче за третье место "Динамо" оказалось сильнее "Крыльев Советов" со счетом 10:4.