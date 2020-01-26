{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Йокерит" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Об этом стало известно после победы хельсинкского клуба над "Нефтехимиком"

ТАСС, 26 января. Хельсинкский "Йокерит" гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы в домашнем матче регулярного чемпионата над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 3:2. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 8302 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Халме Алекси (5-я минута), Петри Контиола (13) и Никлас Енсен (26). У проигравших отличились Мэтт Уайт (2) и Якоб Берглунд (16).

"Йокерит" одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 52 матчах, "Нефтехимик" идет десятым, имея в активе 50 очков после 51 матча. От идущего на девятом месте "Сочи" хельсинкскую команду отделяют 23 очка. Сочинскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате 11 матчей, в которых он может набрать максимум 22 очка, поэтому "Йокерит" не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и казанский "Ак Барс".

В следующем матче "Йокерит" 30 января в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом", "Нефтехимик" двумя днями ранее на выезде встретится с омским "Авангардом".

Реклама на ТАСС
КХЛ
"Авангард" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Об этом стало известно после побед омского клуба над магнитогорским "Металлургом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС