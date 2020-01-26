"Йокерит" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 26 января. Хельсинкский "Йокерит" гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы в домашнем матче регулярного чемпионата над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 3:2. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки в присутствии 8302 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Халме Алекси (5-я минута), Петри Контиола (13) и Никлас Енсен (26). У проигравших отличились Мэтт Уайт (2) и Якоб Берглунд (16).

"Йокерит" одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 52 матчах, "Нефтехимик" идет десятым, имея в активе 50 очков после 51 матча. От идущего на девятом месте "Сочи" хельсинкскую команду отделяют 23 очка. Сочинскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате 11 матчей, в которых он может набрать максимум 22 очка, поэтому "Йокерит" не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и казанский "Ак Барс".

В следующем матче "Йокерит" 30 января в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом", "Нефтехимик" двумя днями ранее на выезде встретится с омским "Авангардом".